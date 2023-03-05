Тукманов: «В двух пропущенных мячах «Краснодара» виноват Кайо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ничью автозаводцев в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Торпедо» сегодня смотрелось лучше, чем до зимнего перерыва, они хорошо готовы физически, — цитирует Metaratings.ru Тукманова. — Плюс не тушевались, это все дало ничейный результат. В «Краснодаре» произошли большие изменения в составе, плюс приехал новый тренер. Все эти факторы, наверное, сегодня повлияли на результат игры. Ивичу нужно дать время и не делать поспешных выводов. Он доработает до конца сезона, потом можно будет делать предварительные выводы. Чтобы создать команду — нужно минимум два-три года. «Быки» тоже смотрелись интересно в атаке. В двух пропущенных мячах «Краснодара» виноват Кайо, который не добежал и упустил нападающих. Хочется отметить Лебеденко, он молодец, что забил в 39 лет. Пусть еще играет и радует болельщиков".

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 7 очков.