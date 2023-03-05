«Сочи» — ЦСКА: Джорджевич оформил дубль

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич забил второй мяч в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА. Футболист отметился голом на 78-й минуте. Ранее он отличился на 74-й минуте.

Ранее судья отменил гол игрока ЦСКА Мойзес Барбозы. Счет к 79-й минуте — 2:0.