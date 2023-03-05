«Сочи» — ЦСКА: Джорджевич оформил дубль
Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич забил второй мяч в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА. Футболист отметился голом на 78-й минуте. Ранее он отличился на 74-й минуте.
Ранее судья отменил гол игрока ЦСКА Мойзес Барбозы. Счет к 79-й минуте — 2:0.
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|3.03
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Факел – Химки
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|
Спартак – Урал
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|4.03
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Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
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|
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|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
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Владимир Писарский
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|
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Зенит
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Спартак
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Максим Глушенков
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|6
|
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