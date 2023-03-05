Дубль Джорджевича принес «Сочи» победу над ЦСКА

«Сочи» в домашнем матче 18-го тура РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Это был дебютный матч Курбана Бердыева на посту главного тренера

Победу сочинскому клубу принес форвард Лука Джорджевич, отметившийся на 72-й и 78-й минутах. Футболист забил первый мяч спустя шесть минут после выхода на поле.

На 67-й минуте судья отменил гол защитника армейцев Мойзеса Барбозы.

После этого матча «Сочи» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, ЦСКА остался на 5-й строчке (29 баллов).