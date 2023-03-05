Дубль Джорджевича принес «Сочи» победу над ЦСКА
«Сочи» в домашнем матче 18-го тура РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Это был дебютный матч Курбана Бердыева на посту главного тренера
Победу сочинскому клубу принес форвард Лука Джорджевич, отметившийся на 72-й и 78-й минутах. Футболист забил первый мяч спустя шесть минут после выхода на поле.
На 67-й минуте судья отменил гол защитника армейцев Мойзеса Барбозы.
После этого матча «Сочи» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, ЦСКА остался на 5-й строчке (29 баллов).
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|37
|
3
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|18
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|5
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|
4
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|18
|9
|5
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|32
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|18
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|4
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|16
|
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|1
|11
|6
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|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
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|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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