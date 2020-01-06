Бывший президент «Локомотива» считает, что Смолов не играет в свою силу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах нападающего железнодорожников Федора Смолова, которого периодически отправляют в другие клубы.

— Этой зимой СМИ сватают Смолова то в «Динамо», то в «Эспаньол». Дыма без огня не бывает? — вопрос Наумову.

— Дело в том, что Федор никак не заиграет в свою силу в «Локомотиве». Это не тот форвард, которого мы знали в «Краснодаре». Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдет или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что «Локомотиву» сейчас не выгодно терять Смолова.

— Почему?

— Впереди не все гладко, да и защита уже довольно возрастная. Не вижу особого смысла расставаться со Смоловым. (Виталий Айрапетов)

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