Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о работе Леонида Слуцкого в качестве главного тренера «Рубина».

«Мне очень жаль. Я с большим уважением отношусь к Слуцкому, но он реально что-то утерял. У него не получилось в «Рубине», особенно весной. Он должен сам проделать работу над ошибками. Никто за него ее не сделает. Правильное ли решение продолжить дальше работу? Его принимал не только Леонид Викторович, но и руководство клуба. Они знают ситуацию лучше нас», — сказала Смородская «СЭ».

Благодаря победе над «Рубином» (2:1) «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.