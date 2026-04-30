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Судейство

30 апреля, 11:06

Танашев назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ, Кукуляк — на игру «Локомотива» и «Динамо»

Павел Лопатко
Инал Танашев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях судей на матчи 28-го тура чемпионата России.

Матч ЦСКА — «Зенит» рассудит Инал Танашев, Сергей Карасев — игру «Крылья Советов» — «Спартак». На матч «Локомотива» и московского «Динамо» получил назначение Евгений Кукуляк. Василий Казарцев будет судить игру махачкалинского «Динамо» и «Ростова».

Ян Бобровский рассудит «Балтику» и «Рубин», Сергей Цыганок — «Сочи» и «Оренбург». Евгений Буланов назначен на матч «Акрон» — «Краснодар», а Сергей Чебан — на игру «Ахмат» — «Пари НН».

Кукуляк только один раз судил «Динамо» после скандала в кубковом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте 2023 года — в сентябре 2023-го в РПЛ против «Пари НН», но с тех пор на игры бело-голубых не назначался.

В марте 2023 года Кукуляк работал на игре «Динамо» в Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:1, пен. 5:4) в Санкт-Петербурге. Экспертно-судейская комиссия признала, что арбитр допустил ошибку и не назначил пенальти в ворота «Зенита», о чем сигнализировал ВАР. В результате Кукуляк был временно отстранен от работы.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.

2 мая (суббота)

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

«Балтика» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

3 мая (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.

«Акрон» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.

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Источник: РФС
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РПЛ
РФС
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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