Танашев назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ, Кукуляк — на игру «Локомотива» и «Динамо»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях судей на матчи 28-го тура чемпионата России.
Матч ЦСКА — «Зенит» рассудит Инал Танашев, Сергей Карасев — игру «Крылья Советов» — «Спартак». На матч «Локомотива» и московского «Динамо» получил назначение Евгений Кукуляк. Василий Казарцев будет судить игру махачкалинского «Динамо» и «Ростова».
Ян Бобровский рассудит «Балтику» и «Рубин», Сергей Цыганок — «Сочи» и «Оренбург». Евгений Буланов назначен на матч «Акрон» — «Краснодар», а Сергей Чебан — на игру «Ахмат» — «Пари НН».
Кукуляк только один раз судил «Динамо» после скандала в кубковом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте 2023 года — в сентябре 2023-го в РПЛ против «Пари НН», но с тех пор на игры бело-голубых не назначался.
В марте 2023 года Кукуляк работал на игре «Динамо» в Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:1, пен. 5:4) в Санкт-Петербурге. Экспертно-судейская комиссия признала, что арбитр допустил ошибку и не назначил пенальти в ворота «Зенита», о чем сигнализировал ВАР. В результате Кукуляк был временно отстранен от работы.
1 мая (пятница)
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.
2 мая (суббота)
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
«Балтика» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.
3 мая (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.
«Акрон» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0