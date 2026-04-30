Танашев назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ, Кукуляк — на игру «Локомотива» и «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях судей на матчи 28-го тура чемпионата России.

Матч ЦСКА — «Зенит» рассудит Инал Танашев, Сергей Карасев — игру «Крылья Советов» — «Спартак». На матч «Локомотива» и московского «Динамо» получил назначение Евгений Кукуляк. Василий Казарцев будет судить игру махачкалинского «Динамо» и «Ростова».

Ян Бобровский рассудит «Балтику» и «Рубин», Сергей Цыганок — «Сочи» и «Оренбург». Евгений Буланов назначен на матч «Акрон» — «Краснодар», а Сергей Чебан — на игру «Ахмат» — «Пари НН».

Кукуляк только один раз судил «Динамо» после скандала в кубковом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте 2023 года — в сентябре 2023-го в РПЛ против «Пари НН», но с тех пор на игры бело-голубых не назначался.

В марте 2023 года Кукуляк работал на игре «Динамо» в Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:1, пен. 5:4) в Санкт-Петербурге. Экспертно-судейская комиссия признала, что арбитр допустил ошибку и не назначил пенальти в ворота «Зенита», о чем сигнализировал ВАР. В результате Кукуляк был временно отстранен от работы.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.

2 мая (суббота)

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

«Балтика» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

3 мая (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.

«Акрон» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.

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