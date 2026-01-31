Яковлев — о Кариоке: «Улыбка на его лице всегда ощущалась каким-то праздником»
Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.
«Достаточно долго удалось с ним поиграть, чему я сильно рад. Очень хороший, сильный игрок, много положительных качеств, мог бы и более успешно провести карьеру. Кариока многим запомнился как вечно недовольный персонаж, но увидеть на его лице улыбку всегда было приятно и ощущалось каким-то праздником. Рафаэл — отличный человек и футболист, никогда не замечал за ним плохих поступков по отношению к команде или тренеру. Забавный бразильский паренек, приехавший, возможно, чтобы пробиться в более престижную лигу, но нашедший свою зону комфорта. Желаю ему успехов, будет круто, если он сможет остаться в футбольной сфере и делиться своим опытом», — сказал Яковлев «СЭ».
Последним клубом Кариоки стал мексиканский «Тигрес», за который он выступал с 2017 по 2025 годы. С 2009 по 2015 годы хавбек играл в «Спартаке», за который провел 139 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Антон Лемонджава
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0