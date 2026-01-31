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31 января, 21:19

Яковлев — о Кариоке: «Улыбка на его лице всегда ощущалась каким-то праздником»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.

«Достаточно долго удалось с ним поиграть, чему я сильно рад. Очень хороший, сильный игрок, много положительных качеств, мог бы и более успешно провести карьеру. Кариока многим запомнился как вечно недовольный персонаж, но увидеть на его лице улыбку всегда было приятно и ощущалось каким-то праздником. Рафаэл — отличный человек и футболист, никогда не замечал за ним плохих поступков по отношению к команде или тренеру. Забавный бразильский паренек, приехавший, возможно, чтобы пробиться в более престижную лигу, но нашедший свою зону комфорта. Желаю ему успехов, будет круто, если он сможет остаться в футбольной сфере и делиться своим опытом», — сказал Яковлев «СЭ».

Последним клубом Кариоки стал мексиканский «Тигрес», за который он выступал с 2017 по 2025 годы. С 2009 по 2015 годы хавбек играл в «Спартаке», за который провел 139 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Антон Лемонджава

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Павел Яковлев
Рафаэл Кариока
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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