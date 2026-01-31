Яковлев — о Кариоке: «Улыбка на его лице всегда ощущалась каким-то праздником»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.

«Достаточно долго удалось с ним поиграть, чему я сильно рад. Очень хороший, сильный игрок, много положительных качеств, мог бы и более успешно провести карьеру. Кариока многим запомнился как вечно недовольный персонаж, но увидеть на его лице улыбку всегда было приятно и ощущалось каким-то праздником. Рафаэл — отличный человек и футболист, никогда не замечал за ним плохих поступков по отношению к команде или тренеру. Забавный бразильский паренек, приехавший, возможно, чтобы пробиться в более престижную лигу, но нашедший свою зону комфорта. Желаю ему успехов, будет круто, если он сможет остаться в футбольной сфере и делиться своим опытом», — сказал Яковлев «СЭ».

Последним клубом Кариоки стал мексиканский «Тигрес», за который он выступал с 2017 по 2025 годы. С 2009 по 2015 годы хавбек играл в «Спартаке», за который провел 139 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Антон Лемонджава