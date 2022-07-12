«Эспаньол» выкупил Вилену у «Краснодара»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Тони Вилены в «Эспаньол».

Испанский клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего нидерландца у «быков».

Вилена выступал за «Краснодар» с июля 2019 года. В январе 2022 года «Эспаньол» арендовал футболиста у российской команды. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 17 матчах за каталонцев.

Сумма трансфера Вилены и срок его контракта с «Эспаньолом» не уточняются. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.