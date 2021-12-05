Бывший капитан «Локомотива» Билялетдинов раскритиковал состояние команды

Бывший полузащитник сборной России, английского «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что железнодорожники сейчас находятся в стремительном пике. По его словам, игра команда абсолютно не изменилась с момента поражения от тульского «Арсенала» в прошлом туре.

«Команда находится в стремительном пик, тут дотянуть бы до зимней паузы. Вообще ничего не идет у команды, после поражения от «Арсенала» игра никак не поменялась. Просто стало некем играть», — цитирует Билялетдинова РБК.

Также бывший капитан «Локомотива» подчеркнул, что спад в игре команды не связан с уходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что это из-за ухода с такой должности немецкого специалиста все стало не получатся. Слишком много все уделяют его уходу из клуба время и внимания», — добавил экс-футболист.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в РПЛ в субботнем матче с «Уралом» (0:1), ранее московская команда проиграла «Ахмату» (1:2) и «Арсеналу» (1:3). «Железнодорожники» с 25 очками занимают пятое место в турнирной таблице.