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Бывший капитан «Локомотива» Билялетдинов раскритиковал состояние команды

15:39
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Бывший полузащитник сборной России, английского «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что железнодорожники сейчас находятся в стремительном пике. По его словам, игра команда абсолютно не изменилась с момента поражения от тульского «Арсенала» в прошлом туре.

«Команда находится в стремительном пик, тут дотянуть бы до зимней паузы. Вообще ничего не идет у команды, после поражения от «Арсенала» игра никак не поменялась. Просто стало некем играть», — цитирует Билялетдинова РБК.

Также бывший капитан «Локомотива» подчеркнул, что спад в игре команды не связан с уходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что это из-за ухода с такой должности немецкого специалиста все стало не получатся. Слишком много все уделяют его уходу из клуба время и внимания», — добавил экс-футболист.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в РПЛ в субботнем матче с «Уралом» (0:1), ранее московская команда проиграла «Ахмату» (1:2) и «Арсеналу» (1:3). «Железнодорожники» с 25 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61ac9b519a79476e5ffcbaad?ruid=UET9A2GcnAUFJS1BA0cmAg==

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Роман Шишов все материалы автора

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