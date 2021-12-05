«Динамо» — «Уфа»: Захарян и Агаларов выйдут с первых минут
Стали известны составы «Динамо» и «Уфы» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.
Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Сазонов, Евгеньев, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Плиев, Сухов, Алиев, Милетич, Иванов, Голубев, Саплинов, Ахатов.
Встреча «Динамо» с «Уфой» состоится сегодня, 5 декабря. Начало игры — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю