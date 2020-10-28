Бывший инспектор ФИФА: «Отстранение Безбородова справедливое, возникли мысли о его помощи «Спартаку»

Советский арбитр, бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС об отстранении судей Владислава Безбородова и Кирилла Левникова. Арбитры не получили назначения на матчи 13-го тура Тинькофф-РПЛ. Безбородов судил, а Левников работал ВАР в игре «Спартак» — «Краснодар» (3:1), после которой у кубанцев были претензии к судейству.

— Говоря об игре «Краснодар» — «Спартак», Безбородов действительно допустил несколько очень грубых ошибок. Например, засчитанный первый гол — это просто безобразие со стороны судьи. Никто в футболе не разрешал толкать руками, — сказал Бартфельд. — На такой скорости, на которой двигались футболисты, и Понсе забил гол, достаточно малюсенького толчка, а тут двумя руками протолкнул защитника, забил мяч. Судье засчитать такой гол — одна из категорий грубейших ошибок. И как можно не заметить направленный удар локтем в лицо и не наказать за это. Учитывая, что по сезону Безбородов очень даже неплохо судил, возникают мысли. Почему в судействе этого матча он допускает такие ошибки, хотя раньше справлялся со своей работой? Говорить напрямую я бы не стал, но мысли возникли, что была некоторая помощь «Спартаку». Я думаю, имело смысл его серьезно наказать.

По Левникову я бы сказал чуть по-другому. Тут глубже надо брать. Почему вся бригада из Санкт-Петербурга? Три судьи, резервный судья, бригада ВАР, инспектор тоже из Петербурга. Как же подвести своего парня, который судит в поле и делает такие грубые ошибки. Вот надо брать оттуда, кто их назначал. Не пахнет ли это чем-то? Надо выяснять, кто назначал такое судейство, в такой последовательности, чтобы расстрелять «Краснодар». Это было бы честнее. Кирилла Левникова я знаю как очень порядочного парня. И в играх, которые он судит, он это подтверждает, но сейчас оказался в такой ситуации. Я не стал бы его наказывать. (Кристина Врабий)