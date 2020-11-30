Бывший игрок сборной и «Локо» заявил, что Сутормин не хуже Малкома

Бывший хавбек «Локомотива» и сборной России Юрий Дроздов в интервью «СЭ» раскритиковал самого дорогого футболиста «Зенита» — 23-летнего полузащитника Малкома, приобретенного у «Барселоны» летом 2019-го за 40 миллионов евро.

— Малком — провальный трансфер?

— Да, абсолютно бессмысленный. От футболиста, купленного за 40 миллионов, ждешь совсем другой отдачи. А Малком в РПЛ ничем не выделяется. Его уже изучили, спокойно перекрывают. Игрок среднего уровня. Вот Халк на поле рвал и метал. Пусть иногда заигрывался, передерживал мяч, но бразильца до сих пор с теплотой вспоминают. Потому что и забивал, и отдавал. А Малком... Да Сутормин ничем не хуже! (Александр Кружков)

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