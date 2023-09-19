Экс-футболист ЦСКА Масалитин: «Игра Головина в «Монако» — плюс нашему футболу»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил прогресс полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин сейчас вырос и примеряет уже капитанскую повязку, это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу. А что он там так надолго остался... Александр очень долго привыкал к скоростям и к команде, поначалу пропускал немало из-за травм. На нем сказались другие интенсивность, скорости и мышление. К этому надо быть готовым. У нас все-таки ты играешь более расслабленно и неответственно, что ли», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ранее L'Equipe включил Головина в сборную тура французской лиги 1.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Монако», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.