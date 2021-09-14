Федун не раскрыл свои предложения попечительскому совету РФС: «Мне никто не разрешит»
19:06
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что он внес несколько предложений на заседании попечительского совета РФС.
— Я озвучил свои предложения, но у меня нет полномочий о них рассказывать. Есть председатель Михельсон — пусть он и докладывает.
— Вы можете сказать, что предлагали?
— Мне никто не разрешит, — сказал Федун.
Леонид Михельсон — председатель попечительского совета РФС.
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