Федун не раскрыл свои предложения попечительскому совету РФС: «Мне никто не разрешит»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что он внес несколько предложений на заседании попечительского совета РФС.

— Я озвучил свои предложения, но у меня нет полномочий о них рассказывать. Есть председатель Михельсон — пусть он и докладывает.

— Вы можете сказать, что предлагали?

— Мне никто не разрешит, — сказал Федун.

Леонид Михельсон — председатель попечительского совета РФС.