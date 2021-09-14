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Федун не раскрыл свои предложения попечительскому совету РФС: «Мне никто не разрешит»

19:06
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Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что он внес несколько предложений на заседании попечительского совета РФС.

— Я озвучил свои предложения, но у меня нет полномочий о них рассказывать. Есть председатель Михельсон — пусть он и докладывает.

— Вы можете сказать, что предлагали?

— Мне никто не разрешит, — сказал Федун.

Леонид Михельсон — председатель попечительского совета РФС.

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Артем Бухаев все материалы автора

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