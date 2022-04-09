Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Что касается самой игры, ее качества — где-то у нас получалось лучше, где-то хуже. Особенно в первом тайме было много брака, мы привыкали к полю, к газону. Может быть, не совсем вошел в игру на этой позиции Андрей Мостовой, потому что все-таки разбалансированность определенная была. Поэтому был у нас план Б — чуть-чуть перестроились, стало немножко лучше. Во втором тайме качество игры было получше, хотя какие-то индивидуальные ошибки и недочеты, конечно же, были. Как в обороне, так и в атаке. В любом случае, здесь все матчи для нас складываются тяжело и сегодня, конечно, мы рады нашей победе. Ребята — молодцы, заработали три очка. Будем готовиться к следующим матчам. Осталось шесть игр, и, естественно, мы должны стараться набрать максимум очков», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После 24 туров петербургский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет «Динамо», у которого 49 очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом» 16 апреля.