РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший глава скаутской службы «Зенита»: «Думал, если покажу Влашича Луческу, то меня засмеют»

11:48
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал о том, как просматривал будущего полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

— Пример, о котором я постоянно размышляю — Никола Влашич, — приводит Sports.ru слова Евменова. — В 2016-м я его смотрел раз семь в «Хайдуке» — у клуба был дерьмовый сезон, Влашич тоже играл не супер. Знакомый хорватский агент говорил тогда: «Кто сейчас возьмет Влашича за 4-5 миллионов, сорвет джекпот». Я отвечал, что «Хайдук» дерьмово играет, если я покажу Влашича Луческу, в «Зените» меня засмеют.

Потом «Хайдук» сыграл с «Эвертоном» в Лиге Европы, Влашич именно тот матч сыграл очень хорошо, и его купили прямо там, можно сказать, в подтрибунном помещении. Это был бы прекрасный пример традиционного скаутинга, если бы у клуба в регионе был свой человек, которому доверяли. Но этого мало — нужно, чтобы этот человек имел яйца и убеждал работодателя в необходимости инвестиции. Сомневаюсь, что какая-либо аналитическая модель выделяла Влашича в сезоне перед переходом в «Эвертон».

Уже сейчас все знают, что Влашич из суперспортивной семьи, что он очень профессионален, амбициозен и способен решать исход матча одним движением — его лишь нужно поместить для этого в правильную среду. Сейчас это уже неважно, эта информация нужна была летом 2017-го, когда можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fczenitspb/2856459.html#supertop

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир