Бывший глава скаутской службы «Зенита»: «Думал, если покажу Влашича Луческу, то меня засмеют»

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал о том, как просматривал будущего полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

— Пример, о котором я постоянно размышляю — Никола Влашич, — приводит Sports.ru слова Евменова. — В 2016-м я его смотрел раз семь в «Хайдуке» — у клуба был дерьмовый сезон, Влашич тоже играл не супер. Знакомый хорватский агент говорил тогда: «Кто сейчас возьмет Влашича за 4-5 миллионов, сорвет джекпот». Я отвечал, что «Хайдук» дерьмово играет, если я покажу Влашича Луческу, в «Зените» меня засмеют.

Потом «Хайдук» сыграл с «Эвертоном» в Лиге Европы, Влашич именно тот матч сыграл очень хорошо, и его купили прямо там, можно сказать, в подтрибунном помещении. Это был бы прекрасный пример традиционного скаутинга, если бы у клуба в регионе был свой человек, которому доверяли. Но этого мало — нужно, чтобы этот человек имел яйца и убеждал работодателя в необходимости инвестиции. Сомневаюсь, что какая-либо аналитическая модель выделяла Влашича в сезоне перед переходом в «Эвертон».

Уже сейчас все знают, что Влашич из суперспортивной семьи, что он очень профессионален, амбициозен и способен решать исход матча одним движением — его лишь нужно поместить для этого в правильную среду. Сейчас это уже неважно, эта информация нужна была летом 2017-го, когда можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий.