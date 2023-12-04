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Сегодня, 08:30

Мележиков — о недостатках «Спартака»: «Нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ничего не изменилось! Выигрыш — и следом два поражения! Как и говорили ранее! Конечно, плотность в таблице высокая и ничего еще не потеряно, но я сомневаюсь в каком-то прорыве: новые лидеры еще не возродились, а на имеющихся уже не рассчитывают. Во всяком случае, пока это бросается в глаза!» — сказал Мележиков «СЭ».

Также бывший генеральный директор «Спартака» рассказал, над чем стоит поработать тренерскому штабу красно-белых.

«Конечно, Квинси наряду с некоторыми другими игроками может быть мотиватором в моменте, но нужны лидеры, которые способны поддерживать и развивать жесткий характер команды, характер победителя, над созданием которого должны работать тренерский штаб и руководство! Поэтому и впечатление такое: есть классные игроки, есть большой коллектив с длинной и, в принципе, равнозначной скамейкой, есть деньги. Но нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды», — добавил Мележиков.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Ахмат» находится на 13-м месте с 16 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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РПЛ: «Спартак» проиграл «Ахмату», «Динамо» — «Рубин». Расписание и результаты матчей 17-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Пари Нижний Новгород

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