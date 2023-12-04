Семенов надеется, что победа над «Спартаком» раскрепостит «Ахмат»: «Три очка нужны были как воздух»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«Победили за счет бойцовских качеств и самоотдачи. Три очка нужны были нам как воздух, и мы их взяли. Над нами давил груз неудач в предыдущих матчах. Надеюсь, сегодняшняя победа раскрепостит команду», — сказал Семенов «СЭ».

«Ахмат» победил в РПЛ впервые с начала осени — 2 сентября команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0) в 7-м туре. С тех пор грозненцы не побеждали в РПЛ 9 матчей подряд. С 16 очками «Ахмат» поднялся на 13-е место в РПЛ.