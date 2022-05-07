Широков остался недовольным качеством игры «Зенита» в матче против «Химок»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«К сожалению, я смотрел матч. Игра могла быть намного лучше. «Зенит» явно максимально не выкладывался. Даже при этом, команда могла забить достаточно, но позволила себе лишь раз огорчить «Химки», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).