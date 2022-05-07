Футболисты «Зенита» отметили победу в РПЛ вместе с болельщиками

«Зенит» со счетом 1:0 переиграл «Химки» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Зенит» провел первый матч в ранге чемпиона России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала недосягаемой для соперников после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче прошлого тура.

После завершения встречи с «Химками» футболисты «Зенита» устроили празднования с фанатами. Они облачались в золотые футболки и начали перекрикиваться с трибунами.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.