Масалитин — о Мухамадиеве: «Казалось, что он всегда был в настроении»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока красно-белых Мухсина Мухамадиева.

О кончине Мухамадиева стало известно 1 января. Ему было 59 лет.

«Печально встретил эту новость. Мы с Мухсином пересекались еще в молодежной сборной СССР, были вместе на сборах и играх. А потом встретились в «Спартаке». Он был позитивным человеком с отличным чувством юмора. Казалось, что он всегда был в настроении», — сказал Масалитин «СЭ».

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).