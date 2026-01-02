Черевченко: «Мухамадиев внес большой вклад в развитие футбола в России и Таджикистане»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко отреагировал на новость о смерти чемпиона России в составе «Спартака» Мухсина Мухамадиева.

Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. Вдова экс-футболиста назвала гипоксию возможной причиной его смерти.

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нем будут всегда. Очень грустно, что он ушел из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе», — приводит ТАСС слова Черевченко.

Мухамадиев играл за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь».

С 2008 по 2012 год Мухамадиев работал спортивным директором «Рубина» — в тот период казанская команда дважды стала чемпионом России. Кроме этого, он возглавлял «Истиклол», который под его руководством дважды выигрывал чемпионат Таджикистана.