Дочь Симоняна: «Вдвойне больно, что мне уже после ухода папы пришлось получать за него звезду Героя Труда»
Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала, что ее папа за два года позвал на свое столетие президента ФИФА Джанни Инфантино. Также она отметила, что экс-футболист и тренер не успел лично получить присвоенную ему звезду Героя Труда.
Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
— Соболезную вам. У многих людей было ощущение, что Никита Павлович будет всегда.
— Согласна. Помню, на 98-летие папу поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино, а в ответном письме папа поблагодарил его и пригласил на столетний юбилей. Он верил, что доживет...
Вдвойне больно было потому, что мне уже после его ухода пришлось получать за папу звезду Героя Труда. Меня вызвали в РФС, и Максим Митрофанов мне ее вручил, как и папину трудовую книжку. Первая запись там датирована 1 января 1949 года, когда он стал игроком «Спартака». А вот трех предыдущих лет в столичных «Крыльях Советов» в ней почему-то нет.
— А почему так затянули с вручением, если указ был обнародован еще до дня рождения? Ведь с тех пор и до смерти вашего отца прошло почти полтора месяца.
— Не знаю. Изначально вручение должно было проходить в Кремле. Но, когда нам описывали процедуру, мы сразу поняли, что папа физически это не потянет. Обсуждали, что, возможно, куда-то его довезут на коляске, а где-то он пройдет сам.
Но он сам мысли ни о какой коляске не допускал. Не хотел, чтобы кто-то видел его немощным. Он был спортсменом до глубины души и вообще, за редчайшими исключениями, не принимал даже палочку, не то что коляску, — хотя одна нога уже начала подводить. В итоге спустя время награду передали в РФС, но получала ее уже я...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1