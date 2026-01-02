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Дочь Симоняна: «Вдвойне больно, что мне уже после ухода папы пришлось получать за него звезду Героя Труда»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала, что ее папа за два года позвал на свое столетие президента ФИФА Джанни Инфантино. Также она отметила, что экс-футболист и тренер не успел лично получить присвоенную ему звезду Героя Труда.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

— Соболезную вам. У многих людей было ощущение, что Никита Павлович будет всегда.

— Согласна. Помню, на 98-летие папу поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино, а в ответном письме папа поблагодарил его и пригласил на столетний юбилей. Он верил, что доживет...

Вдвойне больно было потому, что мне уже после его ухода пришлось получать за папу звезду Героя Труда. Меня вызвали в РФС, и Максим Митрофанов мне ее вручил, как и папину трудовую книжку. Первая запись там датирована 1 января 1949 года, когда он стал игроком «Спартака». А вот трех предыдущих лет в столичных «Крыльях Советов» в ней почему-то нет.

— А почему так затянули с вручением, если указ был обнародован еще до дня рождения? Ведь с тех пор и до смерти вашего отца прошло почти полтора месяца.

— Не знаю. Изначально вручение должно было проходить в Кремле. Но, когда нам описывали процедуру, мы сразу поняли, что папа физически это не потянет. Обсуждали, что, возможно, куда-то его довезут на коляске, а где-то он пройдет сам.

Но он сам мысли ни о какой коляске не допускал. Не хотел, чтобы кто-то видел его немощным. Он был спортсменом до глубины души и вообще, за редчайшими исключениями, не принимал даже палочку, не то что коляску, — хотя одна нога уже начала подводить. В итоге спустя время награду передали в РФС, но получала ее уже я...

Никита Симонян и&nbsp;его дочь Виктория на&nbsp;98-м дне рождения Никиты Павловича в&nbsp;2024 году.«Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака». Пронзительный рассказ дочери Никиты Симоняна

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Никита Симонян
Футбол
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Дочь Никиты Симоняна рассказала о последних днях жизни великого отца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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