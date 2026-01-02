Дочь Симоняна: «Вдвойне больно, что мне уже после ухода папы пришлось получать за него звезду Героя Труда»

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала, что ее папа за два года позвал на свое столетие президента ФИФА Джанни Инфантино. Также она отметила, что экс-футболист и тренер не успел лично получить присвоенную ему звезду Героя Труда.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

— Соболезную вам. У многих людей было ощущение, что Никита Павлович будет всегда.

— Согласна. Помню, на 98-летие папу поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино, а в ответном письме папа поблагодарил его и пригласил на столетний юбилей. Он верил, что доживет...

Вдвойне больно было потому, что мне уже после его ухода пришлось получать за папу звезду Героя Труда. Меня вызвали в РФС, и Максим Митрофанов мне ее вручил, как и папину трудовую книжку. Первая запись там датирована 1 января 1949 года, когда он стал игроком «Спартака». А вот трех предыдущих лет в столичных «Крыльях Советов» в ней почему-то нет.

— А почему так затянули с вручением, если указ был обнародован еще до дня рождения? Ведь с тех пор и до смерти вашего отца прошло почти полтора месяца.

— Не знаю. Изначально вручение должно было проходить в Кремле. Но, когда нам описывали процедуру, мы сразу поняли, что папа физически это не потянет. Обсуждали, что, возможно, куда-то его довезут на коляске, а где-то он пройдет сам.

Но он сам мысли ни о какой коляске не допускал. Не хотел, чтобы кто-то видел его немощным. Он был спортсменом до глубины души и вообще, за редчайшими исключениями, не принимал даже палочку, не то что коляску, — хотя одна нога уже начала подводить. В итоге спустя время награду передали в РФС, но получала ее уже я...