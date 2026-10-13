Снайдер сравнил Симоняна с Кройфом: «Легенда»

Бывший футболист «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о Никите Симоняне.

«Как игрока я его не застал, но много слышал о нем. Знаете, он как Йохан Кройф для нас. Это легенда», — сказал Снайдер «СЭ» на премии имени Никиты Симоняна.

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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