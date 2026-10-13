Мамаев: «Пока тренерство нравится, но сейчас никаких предложений нет»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев намерен продолжать тренерскую деятельность.

Мамаев завершил обучение на получение категории УЕФА-А. Летом он возглавил команду видеоблогера Михаила Литвина в Медиалиге.

«Мне нравится быть тренером, нравится, что команда реагирует на мои идеи, на мои требования. И в целом игра, как кажется, показывает то, что мы что-то тренируем. Пока тренерство нравится. Нет любимого специалиста по стилю. Я анализировал многих. Нет такого, что я ориентируюсь на что-то одно. Я анализировал работу с разными тренерами, слава богу, у меня была богатая карьера, со многими классными специалистами я поработал. Попытался взять что-то хорошее, по моему мнению, от каждого. Предлагаю это команде. Сейчас никаких предложений нет, будущее не загадываем. Посмотрим, пока здесь работаю», — сказал Мамаев ТАСС.

За свою игровую карьеру Мамаев провел 181 матч за ЦСКА, 146 — за «Краснодар», 52 — за «Торпедо», 26 — за «Ростов» и один — за «Химки». Помимо чемпионства в РПЛ-2012/13 Мамаев трижды брал вместе с армейцами Кубок России (2009, 2011, 2013).

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