Мостовой назвал трех лучших российских футболистов в РПЛ на данный момент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал тройку лучших российских игроков в РПЛ прямо сейчас.

«Топ-3 российских футболиста в РПЛ прямо сейчас? Глушенков, Обляков и Круговой. Однозначно бы назвал Кривцова, если бы не его травма. Он очень здорово начал сезон», — сказал Мостовой «СЭ».

Максим Глушенков выступает за «Зенит», Иван Обляков и Данил Круговой — футболисты московского ЦСКА.

На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром чемпионата России с 8 голами.

По итогам 10 туров таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо» с 22 очками.

(Кирилл Радченко)

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