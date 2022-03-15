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Хусаинов поддержал Слуцкого: «Попытки РФС черное сделать белым — ни к чему хорошему не приведут»

Сергей Хусаинов поддержал Леонида Слуцкого после высказываний о судействе
Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Это не первое высказывание Леонида Викторовича, но оно имеет под собой очень веские основания. Он высказал правду в глаза! Чтобы его услышали! А все попытки судейского комитета и РФС черное сделать белым, а белое черным — ни к чему хорошему не приведут. Нужен диалог и кардинальные изменения в качестве работы судьи», — сказал Хусаинов «СЭ».

Леонид Слуцкий. «Работа Мешкова — лютый беспредел». Монолог Леонида Слуцкого о судействе

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Сергей Хусаинов
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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