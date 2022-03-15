Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Это не первое высказывание Леонида Викторовича, но оно имеет под собой очень веские основания. Он высказал правду в глаза! Чтобы его услышали! А все попытки судейского комитета и РФС черное сделать белым, а белое черным — ни к чему хорошему не приведут. Нужен диалог и кардинальные изменения в качестве работы судьи», — сказал Хусаинов «СЭ».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.