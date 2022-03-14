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Судейство

Сегодня, 12:28

«Возможно, у ВАР были ракурсы, которых мы не видим». Николаев — о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

«Матч получился насыщенный, было много эпизодов. Сейчас есть ВАР. Мы ему верим. Не доверять ему мы не можем. У них много мониторов. Возможно, у ВАР были такие ракурсы, которых мы не видим. Конкретные эпизоды я комментировать бы не хотел. Не показалось, что Кукуляк не справился с работой», — сказал Николаев «СЭ».

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР. В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева, во втором — мяч Шамара Николсона.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
8
3
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