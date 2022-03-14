Евсеев остался впечатлен игрой «Краснодара» в матче против «Спартака»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев у себя в Telegram-канале отреагировал на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2).

«Я под впечатлением от «Краснодара». Сплоченность сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью. Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим, как крайние хавы отрабатывают в обороне. Путь из академии и второй команды станет короче», — написал в своей социальной сети бывший игрок «Локомотива» и «Спартака».

Также Евсеев прокомментировал игру красно-белых.

«По моментам «Спартак» превзошел. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера. Хотя в ту же схему «Спартак» играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похоже. Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу», — добавил Евсеев.

Ранее, 13 марта, «Спартак» на «Открытии Банк Арене» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.