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«Два грандиозных стендапера. Они могут собирать стадионы!» Губерниев высказался о конфликте Дзюбы и Генича

Губерниев назвал Дзюбу и Генича стендаперами из-за скандального спора на голы Сергеева
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Им нужно вместе начинать выступать. Они могут собирать стадионы! Это два грандиозных стендапера. Если объединятся, то будут вместе выступать», — сказал Губерниев «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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