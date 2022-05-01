«Два грандиозных стендапера. Они могут собирать стадионы!» Губерниев высказался о конфликте Дзюбы и Генича

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Им нужно вместе начинать выступать. Они могут собирать стадионы! Это два грандиозных стендапера. Если объединятся, то будут вместе выступать», — сказал Губерниев «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».