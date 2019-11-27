Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократят в 2020 году

Бюджетное финансирование «Крылья Советов» сократится в 2020 году, информирует ТАСС со ссылкой на региональное правительство. При этом общий объем финансирования не изменится.

— Объем финансирования ПФК «Крылья Советов» из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м, — отмечается в сообщении. — Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств.

Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 составляет 1,6 миллиарда рублей. Сейчас у клуба нет якорного спонсора, однако имеется несколько партнеров, которые вкладывают средства в команду. После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице.