Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: «Берет мяч и тащит»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» сравнил полузащитника Сергея Пиняева с экс-игроков сборной России Андреем Аршавиным.
— Мое мнение — «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.
Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков — это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.
— А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?
— Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.
В зимнее трансферное окно Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне 18-летний полузащитник сыграл в 14 матчах РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4