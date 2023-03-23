Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: «Берет мяч и тащит»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» сравнил полузащитника Сергея Пиняева с экс-игроков сборной России Андреем Аршавиным.

— Мое мнение — «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков — это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

— А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

— Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.

В зимнее трансферное окно Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне 18-летний полузащитник сыграл в 14 матчах РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.