Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:25

Быстров — о победе «Зенита» над «Нижним Новгородом»: «Сопернику хватило и двадцати минут, чтобы наесться»

Быстров поделился мнением о победе «Зенита» над «Нижним Новгородом»
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу питерской команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

- Слишком уверенно победил «Зенит». С первых минут создают моменты. Если было бы поле поуже и похуже, то обороняться «Нижнему Новгороду» было бы легче. А «Зенит» раскатывал, использовал всю ширину поля. Сопернику хватило и двадцати минут, чтобы наесться.

— Сыграл тот фактор, что «Зенит» играл после матча «Спартака» и знал результат?

— Не, сколько раз было ситуаций, когда ты знаешь результат, тебе нужно подниматься повыше в турнирной таблице, а это не помогает. Ты вроде бы собрался, а на поле выходишь, и все кажется монотонным и тягучим, — заявил Быстров.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» занимает вторую строчку с 37 очками.

Владимир Быстров
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Быстров ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в РПЛ
Грушевский — о выступлении ЦСКА: «Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром»
Тарханов: «Федотова взяли не на один год, но у нас все может быть»
В «Пари НН» прокомментировали возможность приглашения полузащитника «Ганновера» Ондуа
Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав национальной команды России
Чепчугов: «Сафонова на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости