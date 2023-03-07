Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал возможную отставку главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по ходу сезона.

«Нужно спокойно доигрывать чемпионат и смотреть дальше. Они общаются с тренером по тем позициям, которые нужно усилять», — сказал Быстров «СЭ».