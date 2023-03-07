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Сегодня, 08:09

Быстров ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в чемпионате России.

— Видели поле в Санкт-Петербурге? Для хорошей команды это многое значит. Чем поле лучше, тем меньше шансов у команды с худшим качеством футбола. Видели поле на стадионе «Спартака», оно совсем другое. Что с полем у «Ростова», вы на юге находитесь. Они говорят, что летом слишком жарко, а зимой слишком холодно. Если с полем на Петровском ничего не делать в июне, то к июлю трава вырастет, ее нужно будет постричь и будет новый газон. Даже в Ульяновске поле подготовили, там люди лопатами его разгребали. Была задача, они ее выполнили. Вот эти факторы влияют на чемпионство. Не только команда из одиннадцати человек. Руководство, агрономы, работники стадиона — они тоже влияют на чемпионство. Мы не натянули за уши конкурентов «Зениту». «Спартак» действительно играл в хороший футбол, смотрелся здорово, даже в матчах с «Зенитом, — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 18 туров. На второй строчке располагается «Спартак» с 37 баллами.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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