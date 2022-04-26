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Бышовец считает, что Семаку пока не стоит уезжать на работу за рубеж

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах главного тренера питерской команды Сергея Семака.

«Петербуржцы наверняка в очередной раз выиграют чемпионский титул, для Семака он станет уже четвертым кряду. Возникает логичный вопрос: а что дальше? Останутся ли у Сергея стимулы продолжать работу? Мне кажется — да. В нынешнем сезоне игра «Зенита» заметно изменилась. С приходом бразильцев он начал демонстрировать более комбинационный футбол. Питерцы уже не так сильно зависят от отдельных игроков. Изменение стиля, появление других исполнителей всегда приносят дополнительный импульс в работе тренера», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

По мнению собеседника, тренер «Зенита» мог бы реализовать себя за рубежом, но сейчас не лучшее время для отъезда.

«Без успехов в европейских турнирах стать тренером серьезного клуба невозможно. Кроме того, нужно обладать определенными личностными качествами: владеть иностранными языками, быстро адаптироваться к западному менталитету, уметь выстраивать отношения с людьми. Иначе долго ты там просто не продержишься», — отметил Бышовец.

«Зенит» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. Следом идет «Динамо», у которого 52 очка. На третьей позиции ЦСКА (47 очков).

Семак возглавляет питерский клуб с 2018 года. За это время команда выиграла три раза выиграла чемпионат России.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-uezzhat-na-rabotu-za-rubezh-semaku-poka-ne-stoit
Анатолий Бышовец
Сергей Семак
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РПЛ
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