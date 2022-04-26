Сроки тендера по определению титульного спонсора РПЛ продлены по инициативе лиги

Срок приема заявок на участие в тендере на титульное название российской премьер-лиги продлен до 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Продление сроков связано с решением лиги.

Изначально участники тендера могли подать заявки до 21 апреля. Подача ценовых предложений участниками состоится 16 мая 2022 года.

Нынешним титульным спонсором лиги является «Тинькофф банк».