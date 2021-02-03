Бышовец считает, что необходимо отказаться от зимнего перерыва в РПЛ

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец заявил, что необходимо отказаться от зимнего перерыва.

«Это вопрос развития игроков, — заявил Бышовец «СЭ». У нас нет соревновательного периода, полноценного годичного. Мы не можем развиваться в таких условиях. Даже самые напряженные тренировки не способны создать ощущения полноценной борьбы, они не позволяют развить необходимые качества, в первую очередь, психологические.

Вот сейчас в феврале начнутся игры, в марте игры, а потом сборные. Там уже необходимо уделить время на подготовку, и опять теряется концентрация. Я считаю, необходимо отказаться от перерыва", —заявил Бышовец.

Впервые система «осень — весна» была применена в чемпионате России в 2012 году. Команды уходят на перерыв в 10-х числах декабря, а возвращаются к играм в конце февраля — начале марта.

(Артем Бухаев)