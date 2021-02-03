В «Урале» взяли курс на омоложение состава

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился трансферными целями клуба. По словам специалиста, екатеринбуржцы планируют омолодить состав.

«Ребят взяли молодых. Рамазан Гаджимурадов и Артем Максименко — футболисты, которые пришли к нам из ФНЛ, это наша перспектива, будем с ними работать, — цитирует oblgazeta.ru Матвеева. — У них есть все качества, чтобы вырасти в игроков высокого уровня. Понятно, что пока им тяжело, всё-таки другие скорости, меньше времени на принятие решений, но тем не менее ребята стараются, я ими доволен.

Арсен Адамов тоже молодой футболист, крайний защитник, причем может действовать как справа, так и слева. Мы взяли курс на омоложение состава, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому приобретение молодых футболистов просто необходимо, и мы будем к этому стремиться".