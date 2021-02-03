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«Спартак» хочет застраховать траты на Промеса, если у него возникнут проблемы с законом

17:42
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Как стало известно «СЭ», «Аякс» в последний момент перед тем, как сдать Квинси Промеса в аренду в «Спартак», снова изменил финансовые условия сделки.

«Спартак» хочет застраховать траты на нападающего, в случае если у него возникнут проблемы связанные с уголовным делом.

13 декабря голландец был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. В конце июля он поссорился с членом семьи и якобы ударил его ножом. Пострадавший сообщил об этом только в ноябре. 17 декабря 28-летний Промес вернулся к тренировкам, но остался под подозрением.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и записал в свой актив 66 голов и 33 голевые передачи в 166 матчах.

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