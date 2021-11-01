Бышовец: «У «Зенита» при его составе нет соперников во внутреннем чемпионате»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над московским «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Динамо» есть проблема болезни роста, — приводят слова Бышовца «Известия». — Это мешает динамовцам по-настоящему включиться в борьбу за чемпионство. Если взять их состав нападения и полузащиты, то можно сказать, что у них нет достаточного опыта. Думаю, это сказалось. Активность игроков петербургской команды разрушила игровые связи соперника. Мы не увидели у этой команды той легкости и креативности, которая ей обычно свойственна. Можно констатировать, что у «Зенита» при его составе нет соперников во внутреннем чемпионате. Думаю, вопрос о чемпионе решен».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» набрало 23 очка и расположилось на четвертом месте.