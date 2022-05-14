Бувач: «Будет ли сегодня «Динамо» легко против «Локомотива»? Всегда легко!»

Бувач считает, что «Динамо» будет легко в матче с «Локомотивом»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Будет ли сегодня «Динамо» легко против «Локо»? Всегда легко!» — заявил Бувач.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 16.30 (мск).