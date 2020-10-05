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«Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина». Бувач — о громких трансферах «Динамо»

20:20
Александр Кокорин выступал за «Динамо» с 2008-го по 2016 год. А этим летом стал футболистом «Спартака». Фото Алексей Иванов, -
Александр Кокорин выступал за «Динамо» с 2008-го по 2016 год. А этим летом стал футболистом «Спартака». Фото Алексей Иванов, -
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач сказал, что летом хотел подписать нападающего Александра Кокорина. Форвард выступал в составе бело-голубых с начала профессиональной карьеры в 2008 году, а в начале 2016-го перешел в «Зенит». Этим летом у него закончился контракт с петербуржцами, и Кокорина на правах свободного агента присоединился к «Спартаку».

«Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина, — сказал сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. — Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак».

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