На Украине объявили в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера

Служба безопасности Украины объявила в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

Этим летом Госбюро расследований Украины предъявило 63-летнему бизнесмену заочное обвинение в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ».

Гинер стал владельцем и президентом ЦСКА в 2001 году. В 2020 году основным владельцем московского клуба стал ВЭБ.РФ, но Гинер сохранил за собой пост президента ЦСКА.

После 18 туров армейцы с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.