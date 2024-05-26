Бушманов о концовке сезона РПЛ: «Давление на игроков «Динамо» не позволило им сыграть так, как они умеют»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

«Динамо» немного не хватило на последний тур. Команда оказалась не готова выиграть первое место. Почему? Чемпионат — это длинная дистанция. Его нельзя выиграть случайно. Команда должна быть готова выиграть его именно на дистанции. В этом сезоне «Динамо» оказалось к этому не готово. Слишком большое давление было на игроков. Не думаю, что бело-голубые вышли играть с «Краснодаром» в оборонительный футбол. Просто психологическое давление на ребят не позволило им сыграть так, как они умеют", — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бушманова.

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а динамовцы второй раз за три сезона завоевали бронзовые медали.