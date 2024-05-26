Канчельскис назвал Тюкавина, Мостового и Файзуллаева лучшими футболистами РПЛ по итогам сезона

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал лучших игроков РПЛ в сезоне 2023/24.

«Я смотрел не все матчи в силу того, что нахожусь за границей. Мог бы выделить Тюкавина, Мостового — креативный футболист. Еще Файзуллаева, которого я в своё время рекомендовал в «Локомотив», но они его профукали. Он тоже хороший. Да, в принципе, наверно, и всё — это те, кого я смотрел и мог бы выделить. Остальные команды я мало смотрел», — сказал Канчельскис.

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а «Динамо» второй раз за три сезона завоевало бронзовые медали.