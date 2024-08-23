Булыкин считает, что «Зенит» не зависит от Глушенкова

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

«В прошлом сезоне «Зенит» справлялся и без Глушенкова. У питерцев есть два боеспособных состава, которые могут биться за победу не только в чемпионате, но и в Кубке России.

Больших сложностей у «Зенита» быть не должно, но многое будет зависеть от «Спартака». Сумеют ли москвичи доставить проблемы команде Семака или испугаются соперника?" - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Перед началом встречи «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 10 очками. «Зенит» лидирует, имея в активе 13 баллов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».