Черчесов заявил, что запретил бы медийную активность Дзюбе: «Буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об активной медийной деятельности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— А как вы относитесь к медийной активности? Вы бы разрешили футболисту своей команды, будь то «Ференцварош», «Легия», «Спартак» такую...

— Нет! Я бы сказал: «Концентрируйся на своей работе, чтобы это тебя не отвлекало. Закончишь и будешь!» Мы же не против ведения какой-нибудь там своей странички или еще чего-то, а это уже абсолютно другая работа, можно сказать. Поэтому я не думаю, что это приносит пользу.

Если нас Артем слышит: «Дай Бог или не дай Бог, буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! — сказал Черчесов в интервью Георгию Черданцеву в эфире «Матч ТВ».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. С того момента 35-летний нападающий провел 21 матч за железнодорожников, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач.