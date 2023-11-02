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Гладилин считает, что у «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у красно-белых будут проблемы в матче с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

«С железнодорожниками непременно появятся проблемы: у них крайне хорошие и быстрые футболисты из группы атаки. С таким соперником нужно играть строго и с минимумом ошибок», — цитирует Гладилина RT.

«Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча — в 19.30 мск.

Источник: RT
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
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 - : -
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