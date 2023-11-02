Гладилин считает, что у «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у красно-белых будут проблемы в матче с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

«С железнодорожниками непременно появятся проблемы: у них крайне хорошие и быстрые футболисты из группы атаки. С таким соперником нужно играть строго и с минимумом ошибок», — цитирует Гладилина RT.

«Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча — в 19.30 мск.