Mash: Глушенков собрал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков за последние полтора года насобирал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает Mash.

По данным источника, 25-летнего футболиста 126 раз подловили камеры за превышение скорости. По четыре раза хавбек игнорировал знаки и не оплачивал платный проезд. Девять раз он парковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Всего у Глушенкова 160 различных штрафов.

Иногда футболист дает свой автомобиль девушке, которая также не соблюдает ПДД. Так, 30 июля, она была оштрафована на Гостилицком шоссе в Петергофе.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом за 6,3 миллиона евро. В семи сыгранных встречах полузащитник отметился девятью голами и одной результативной передачей.

В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) россиянин получил травму правой руки.