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Сегодня, 09:26

Mash: Глушенков собрал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД

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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков за последние полтора года насобирал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает Mash.

По данным источника, 25-летнего футболиста 126 раз подловили камеры за превышение скорости. По четыре раза хавбек игнорировал знаки и не оплачивал платный проезд. Девять раз он парковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Всего у Глушенкова 160 различных штрафов.

Иногда футболист дает свой автомобиль девушке, которая также не соблюдает ПДД. Так, 30 июля, она была оштрафована на Гостилицком шоссе в Петергофе.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом за 6,3 миллиона евро. В семи сыгранных встречах полузащитник отметился девятью голами и одной результативной передачей.

В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) россиянин получил травму правой руки.

Источник: Telegram-канал Mash
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

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